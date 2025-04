OM : Les décisions lunaires de De Zerbi !

La rédaction

Face à Monaco, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde avec une composition inédite. Entre blessés et repositionnements hasardeux, l’OM s’est présenté avec une défense sans défenseurs de métier et un Rowe en pointe. Résultat : une lourde défaite 3-0 et des interrogations grandissantes alors que la course à la Ligue des champions s’intensifie.

Ravagé par les blessures, l’OM est arrivé sur la pelouse de l’AS Monaco avec un onze titulaire … spécial. Roberto De Zerbi a du composer notamment sans Leonardo Balerdi, blessé ou encore avec un Amine Gouiri diminué, qui lui a empêché d’être aligné en tant que titulaire. Si le coach de l’OM aime repositionner ses joueurs, trop ne jouaient pas à leur poste, ce samedi, face à l’AS Monaco. Cet ajustement tactique pose des problème, comme le rapporte La Provence, notamment dans le secteur défensif.

Des choix surprenants

L’habituelle défense à 3 de l’OM de Robert De Zerbi n’était composée d’aucun défenseur de métier : Amir Murillo et Ulysses Garcia sont à l’origine des latéraux et Geoffrey Kondogbia (qui dépanne comme il le peut) est clairement plus un milieu qu’un défenseur. Jonathan Rowe a lui aussi été titularisé, mais l’ailier anglais ne rentre plus tellement dans l’équipe de l’OM depuis le remaniement tactique de De Zerbi et le passage en 3-4-2-1. Sa titularisation au poste d’avant-centre n’aura donc pas convaincu. Il faut ajouter à cela les habituels positionnements d’Adrien Rabiot en tant que milieu offensif et de Luis Henrique en tant que piston droit. Avec de tels changements de positions, l’OM s’incline logiquement 3-0 face à l’AS Monaco.

L’OM vise la LDC

L’OM, dans sa course à la Ligue des champions, perd donc sa deuxième place et se replace au milieu du peloton. Si les hommes de Roberto De Zerbi ne veulent pas faire une croix sur cette compétition, ils devront impérativement s’imposer lors de la réception de Montpellier au Stade Vélodrome le week-end prochain.