Canal+ : La guerre pour signer Laure Boulleau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne joueuse qui a passé l'intégralité de sa carrière au PSG, Laure Boulleau a eu une grande expérience du haut niveau avant d'être l'une des figures de Canal+. La consultante a arrêté sa carrière en 2018 et très vite elle s'est engagée dans une reconversion à la télévision. A l'époque, elle raconte que plusieurs chaînes sont venues prendre contact avec elle.

Arrière gauche de talent aux 65 sélections en Equipe de France, Laure Boulleau partage souvent son expérience de joueuse de haut niveau lors de ses interventions autour du football. Elle a ensuite rejoint Canal+ juste après sa retraite puisque la chaîne cryptée est venue l'interpeller directement pour la recruter. Mais le choix aurait pu être différent.

Un destin tout tracé pour Laure Boulleau

Joueuse du PSG de 2005 à 2018, Laure Boulleau a vu sa cote de popularité grimper au fil des années et sa reconversion vers la télévision n'a pas surpris grand monde. « Je me suis dit qu’est-ce que je vais faire, dans quel domaine je vais pouvoir apporter quelque chose. C’est vrai que les télés, je savais que j’avais un potentiel là-dedans et elles étaient intéressées parce que j’avais déjà fait des émissions pendant ma carrière » explique-t-elle dans OnTime sur YouTube.

« Pas mal de chaines qui m’ont approchée »

Se lançant donc dans les médias, Laure Boulleau était courtisée. « Ça n’a pas raté quand j’ai commencé à annoncer que j’allais arrêter un petit peu en off. Discrètement, j’ai pas mal de chaines qui m’ont approchée pour me rencontrer, me proposer des choses. Et ça s’est orienté vers Canal+ donc c’est génial » révèle-t-elle.