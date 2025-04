Danse avec les Stars - Adil Rami : Gros malaise annoncé en direct !

La rédaction

Hyperactif depuis sa retraite, Adil Rami jongle entre danse, télé-réalité et présidence de club. Actuellement dans l’émission Danse avec les Stars, le champion du monde peine à se concentrer sur son équipe dans la Kings League. Après une première victoire de son équipe, il a reconnu en direct manquer d’implication…

Adil Rami est sur tous les fronts ces derniers mois. L’ancien joueur de l’OM a visiblement choisi de ne pas lever le pied depuis sa retraite du football de haut niveau. Il participe actuellement à l’émission Danse avec les Stars aux côtés de la danseuse Ana Riera, joue dans l’émission Les Traîtres sur M6, et a aussi pris la présidence du Wolf Pack FC, une équipe engagée dans la Kings League, compétition de football à 7 créée par Gerard Piqué.

«Le président n’est pas encore vraiment concentré»

Après deux défaites inaugurales, Adil Rami a enfin connu la victoire avec son équipe ce dimanche, face au FC Silmi du streamer Domingo (8-3). Au micro de la Kings League, il a avoué ne pas être totalement concentré sur son rôle de président :

«Le président (Adil Rami) n’est pas encore vraiment concentré parce qu’il est entre des valses, des cha-cha-cha et des sambas… Mais dans pas longtemps, on va commencer à monter le niveau.»

Un problème pour Rami ?

Ce manque d’implication se ressent dans les résultats mitigés du Wolf Pack FC, mais Adil Rami assure que les choses s’améliorent :

«Cette semaine, on a vraiment passé une très belle semaine d’entraînement. Il y a encore des petits détails à régler parce qu’on leur donne des buts, mais on est là alors que tout le monde nous voyait morts. On a beaucoup de qualité dans l’équipe. Le problème, c’est que c’est dur de tous les connecter : ils ne se connaissaient pas il y a encore deux semaines. C’est donc un très bon travail de leur part et de la part du staff.»