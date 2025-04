La grosse annonce au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a pris une option pour la qualification jusqu’au dernier carré de la Ligue des Champions en disposant d’Aston Villa au Parc des Princes (3-1). Pour le quart de finale retour à Birmingham ce mardi, les Parisiens se sont fixés un objectif : conserver de la maîtrise dans le jeu et remporter la rencontre.

En 2025, tout semble sourire au PSG. Le club de la capitale enchaîne les bonnes performances, et a d’ores et déjà été sacré champion de France. Sur la scène européenne, les hommes de Luis Enrique brillent également. Après avoir sorti Liverpool en 8èmes de finale, Paris est bien parti pour se hisser jusqu’en demi-finale, et ce pour la deuxième saison consécutive.

Le PSG se rend en Angleterre en conquérant

En effet, opposé à Aston Villa dans le cadre des quarts de finale, le PSG a rapidement pris une option pour la qualification en s’imposant (3-1) au Parc des Princes mercredi soir. Désormais, Ousmane Dembélé et les siens doivent concrétiser leur avance du côté de Birmingham mardi soir. Et clairement, Paris n’entend pas renier ses principes de jeu.

Les joueurs veulent conserver leurs principes de jeu

Comme l’annonce RMC ce dimanche, le vestiaire parisien n’a qu’une volonté : celle d’aller remporter ce quart de finale retour en territoire ennemi. En interne, une très bonne ambiance existe entre les joueurs et le staff, sans pour autant qu’un excès de confiance ne soit présent au PSG...