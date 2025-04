Il «aime se faire mal» au PSG, l'annonce surprise !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Désiré Doué en a surpris plus d'un ces derniers mois. Fils d'un père boxeur, le crack de 19 ans est un forcené du travail, n'hésitant pas à faire des heures supplémentaires d'entrainement, que ce soit en terrain, en salle ou à la piscine.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a offert un chèque d'environ 50M€ au Stade Rennais pour le recrutement de Désiré Doué. Il y a huit mois, le staff et les joueurs de Luis Enrique ont pu découvrir à quel point la pépite du PSG était sérieuse dans son travail.

«Il est plus que perfectionniste»

Selon les informations de L'Equipe, Désiré Doué est l'un des joueurs du PSG les plus assidus au Campus d'entrainement de Poissy, multipliant les exercices sur le terrain, en salle ou à la piscine. D'ailleurs, l'exigence du jeune talent de 19 ans impressionne au PSG, mais également en équipe de France. En effet, Désiré Doué a marqué les esprits lors de sa première à Clairefontaine au mois de mars, que ce soit pour ses habitudes en salle ou par certaines demandes de travail supplémentaire. « Ces dernières années, il a été très pro sur sa façon de se développer - salle, alimentation, repos. C'est ce qui explique les qualités physiques qu'il a et ça le rend très fort aujourd'hui. C'est une personne qui aime se faire mal pour avoir ce qu'il veut », a reconnu Jeanuël Belocian, ex-coéquipier de Désiré Doué au Stade Rennais, évoluant actuellement au Bayer.

«Il a une vision du travail rare»

En parallèle, Alan Berrou en a rajouté une couche sur l'exigence de Désiré Doué, impulsée par son père boxeur. « Il est plus que perfectionniste, il cherche constamment à devenir meilleur. Il a une vision du travail rare. Pendant les JO, très régulièrement après les séances, on faisait du travail en plus », a déclaré le préparateur physique de l'équipe de France Espoirs à L'Equipe.