Greenwood : Le message inquiétant envoyé par l'OM ?

La rédaction

Malgré un doublé contre Montpellier, Mason Greenwood reste au cœur des polémiques à l’OM. Critiqué pour son comportement, l’attaquant anglais a été défendu par Pierre-Emile Højbjerg et Medhi Benatia. Mais certains observateurs, comme Bixente Lizarazu, voient dans le discours du milieu de terrain de l’OM des signaux préoccupants sur l’attitude du joueur.

L’OM s’est imposé 5-1 face à Montpellier, notamment grâce à un doublé de Mason Greenwood. Avant ce match, le buteur olympien était encore une fois au cœur de polémiques à l’OM. Souvent critiqué pour son comportement sur le terrain et son manque d’implication, Pierre-Emile Højbjerg se serait entretenu avec Medhi Benatia au sujet de l’attaquant de l’OM, lui demandant de ne plus le faire jouer. Une information démentie par le directeur sportif de l’OM dans une longue interview accordée à La Provence.

«C'est à nous de lui montrer les bonnes valeurs»

Pierre-Emile Højbjerg a lui aussi désamorcé les rumeurs après la victoire de l’OM : «Mason, c'est vrai qu'il est un peu timide, c'est à nous de lui montrer les bonnes valeurs et la bonne direction, et il va nous suivre. Il est là pour nous et surtout, nous on est là pour lui, et ça c'est important», explique-t-il dans une interview pour Téléfoot. Une déclaration qui ne rassure pas totalement Bixente Lizarazu. L’ancien international tricolore interprète les propos du milieu de l’OM de manière beaucoup plus mesurée.

«Il y avait des messages subliminaux»

«C'est lui le référent de cette équipe de l'OM. C'est le thermomètre. Quand il est fantomatique comme la dernière fois, l'OM est catastrophique, et là il marque deux buts. Il a du talent, mais comme l'a dit Højbjerg dans l'interview, il faut lui apprendre certaines valeurs. Cette interview m'a marqué. Je ne sais pas quelles valeurs, mais il y avait des messages subliminaux», explique Bixente Lizarazu à propos du meilleur buteur de l’OM, Mason Greenwood, pour Téléfoot.