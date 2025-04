Kylian Mbappé : C'est le drame avec sa mère !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce qui devait arriver arriva. En ballotage défavorable, le Stade Malherbe de Caen a officiellement été relégué en National après sa défaite face à Martigues (0-3). Dans le milieu du football, on s'interroge sur cet échec et on tente de trouver les responsables. Propriétaire de l'équipe, le clan Mbappé est évidemment visé.

Les faibles espoirs se sont envolés ce vendredi soir. Battu par Martigues, le Stade Malherbe de Caen a perdu sa place en Ligue 2. Pour la première fois depuis 1983, le club détenu par l’entourage de Kylian Mbappé évoluera en troisième division.

Molina évoque le désastre Caen

Sur sa chaîne Youtube, le journaliste Romain Molina s’est longuement confié sur la chute de Stade Malherbe de Caen, club historique du championnat de France. Selon lui, la source proviendrait surtout d’une gestion catastrophique, notamment de la part de l’ancienne direction.

« Fayza et toute la fine équipe ont mis les coups de marteau restants »

Dans le milieu du football, les accusations sont dirigées vers Olivier Pickeu, président du SM de Caen entre 2020 et 2024, mais aussi vers la mère de Kylian Mbappé, qui téléguide le club à distance. « Dans le milieu on dit : « On dit Pickeu a planté les premiers clous et Fayza et toute la fine équipe ont mis les coups de marteau restants » » a confié Molina dans sa vidéo.