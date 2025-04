Adil Rami avec la fille de Bernard Tapie, la nouvelle aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au casting de la quatrième saison des « Traîtres » sur M6, Adil Rami a pu faire de nouvelles rencontres en côtoyant notamment l’acteur Francis Huster, la chanteuse Liane Foly, l’ex-députée LFI Raquel Garrido ou encore l'ancienne joueuse de tennis Alizé Cornet. Le champion du monde a également retrouvé Sophie Tapie, la fille de l'emblématique président de l'OM qu’il connaissait « un peu », pour une aventure particulière.

Associé à Ana Riera dans "Danse avec les stars" chaque vendredi sur TF1, Adil Rami campe un rôle radicalement différent du côté de M6. L’ancien joueur de l’OM fait en effet partie des fameux « Traîtres » que les candidats du divertissement du même nom inspiré du jeu "Loup-garou" doivent démasquer.

« On était tous intéressés les uns par les autres »

Interrogé par PureBreak, Adil Rami a justifié sa présence dans le casting de la quatrième saison des « Traîtres ». « Pour moi, c’est un programme qui monte en puissance. J’ai mon planning qui me le permet aussi maintenant que je suis à la retraite. Je me suis dit que je pouvais aller jouer un peu », confie-t-il, sans cacher sa volonté de faire de nouvelles rencontres : « Le plus important pour moi était de rencontrer des personnes qui ne viennent pas du milieu du football. J’aime beaucoup rencontrer des artistes, des chanteurs, des comédiens… L’ambiance était bonne, tout le monde se posait des questions, on était tous intéressés les uns par les autres. J’aime trop ça ! »

« Je connaissais un peu Sophie Tapie »

Adil Rami a ainsi pu découvrir des personnalités de tous horizons. « Je connaissais un peu Sophie Tapie mais cela faisait très longtemps que je ne l’avais pas revue, précise-t-il à PureBreak. Seth Gueko et Anthony Colette aussi mais je n’avais pas de gros liens avec eux. Si j’ai pu me rapprocher de certains d’entre eux ? Oui, Rose THR je la trouve magnifique. Raquel Garrido, Seth Gueko, encore plus maintenant, Alizé Cornet, Anthony Colette, la petite Bianca Costa, Jade et Hugo Leboeuf… presque tous finalement ! »

Reste à voir si tous garderont un bon souvenir d’Adil Rami, contraint de les tromper pour préserver son identité secrète de « traître » : « Ça a été très compliqué à un moment parce que je m’attachais à toutes les personnes qui étaient autour de moi et tôt ou tard je savais qu’il fallait les trahir. Je me posais beaucoup de questions mais j’essayais à chaque fois de relativiser en me disant que c’était le jeu et qu’il fallait que je respecte les règles. »