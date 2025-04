Danse avec les stars : «Il n’en pouvait plus», Adil Rami s’enfuit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surprise de cette 14e saison de "Danse avec les stars", l’ancien footballeur Adil Rami, accompagné de la danseuse Ana Riera, s'est qualifiée pour la demi-finale, obtenant un impressionnant 39/40 lors du dernier prime. Cependant, en coulisses, la fatigue se fait sentir comme le révèle Julie Zenatti, qui vient de quitter l’aventure.

Surprise de cette 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami s’est qualifié vendredi soir pour la demi-finale du programme, avec la manière puisque l’ancien de l’OM, accompagné de la danseuse Ana Riera, a brillé sur un paso doble, lui permettant d’obtenir la note totale de 39/40. Les efforts du champion du monde 2018 payent, alors qu’en coulisse, cela serait parfois compliqué.

« On allait cacher Adil pour qu’Ana ne le retrouve pas parce qu’il n’en pouvait plus de danser »

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Julie Zenatti, la dernière éliminée en date, se remémorant les bons moments passés dans les coulisses de "Danse avec les stars", notamment en compagnie d’Adil Rami. « Le matin, même quand je partais très tôt, j’étais hyper contente de me dire que j’allais les retrouver à la machine à café, qu’on allait manger ensemble qu’on allait faire des blagues et qu’on allait cacher Adil [Rami] pour qu’Ana [Riera, sa danseuse] ne le retrouve pas parce qu’il n’en pouvait plus de danser. C’est la colo, vraiment », a confié la chanteuse, interrogée par Paris Match.

« Il est fatigué »

Julie Zenatti n’est pas la première à faire part des difficultés d’Adil Rami dans l’émission. « Il faut préciser, à nos auditeurs qui s'interrogeraient sur pourquoi Adil n'est plus avec nous depuis plusieurs semaines. Il répète, il est fatigué, confiait il y a quelques semaines Laurent Ruquier, à la tête des Grosses Têtes sur RTL, émission à laquelle Adil Rami participe également. Il m'envoie des petits messages de temps en temps, il n'en peut plus ! Il est génial, il est formidable, il est capable de gagner, Adil, et on lui souhaite ». Qualifié pour la demi-finale, l’ancien joueur de l’OM peut effectivement viser la victoire.