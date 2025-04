Kvaratskhelia : La bombe annoncée au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, le PSG a déboursé 70M€ pour s’offrir enfin les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est arrivé de Naples et après seulement quelques semaines avec le club de la capitale, il a déjà montré de belles choses. Mais voilà que cela ne serait rien à côté de la bombe que serait Kvaratskhelia à 100%.

Intéressé par Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a finalement accueilli le Géorgien en janvier. Un accord a pu être trouvé avec Naples moyennant 70M€. Kvara a ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique. Son apport est déjà visiblement, mais voilà qu’il ne serait pas encore à 100%.

« Ce n'est pas encore celui que j'ai connu à Naples »

A Naples, Frank Zambo Anguissa a pu se rendre compte du plein potentiel de Khvicha Kvaratskhelia. Et ce qu’il voit actuellement au PSG du Géorgien est loin de ce qu’il a vu comme il a pu l’expliquer à L’Equipe : « Ce n'est pas encore celui que j'ai connu à Naples, et c'est normal. Nouveau pays, nouvel environnement, il doit construire des repères avec ses coéquipiers ».

« Il va en surprendre plus d’un »

« Il arrive dans une équipe où (Ousmane) Dembélé et (Désiré) Doué sont en feu et où les attaquants veulent faire des stats. Khvitcha, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, de ressentir de la confiance de ses coéquipiers. Là, il ne se lâche pas encore totalement. Quand il le fera, il va en surprendre plus d’un », a-t-il ajouté. La bombe Kvaratskhelia n’est donc pas encore complètement chargée…