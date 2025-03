Danse avec les stars : «Il n’en peut plus», Rami abandonne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL depuis 2023, Adil Rami a, dernièrement, brillé par son absence. Questionné sur le sujet, l'animateur Laurent Ruquier a répondu en direct et évoqué les raisons de son absence. Et sa participation pour Danse avec les stars sur TF1 y est forcément pour quelque chose.

Adil Rami a eu chaud. Ce vendredi, le champion du monde 2018 est passé proche de l’élimination dans Danse avec les stars. Mais c’est finalement Eve Gilles, l’ancienne Miss France, qui quitte l’aventure. Le défenseur va donc poursuivre cette incroyable aventure qui bouleverse son quotidien.

Rami jette l'éponge

En raison des nombreuses répétitions, Adil Rami doit faire des choix. Et c’est logiquement qu’il a cessé, temporairement, sa collaboration avec les Grosses Têtes sur RTL.

« Il est capable de gagner, Adil, et on lui souhaite »

« Kamel Ouali intègre le jury de Danse avec les stars ce soir. Où continue de briller notre camarade Adil Rami, il faut préciser, à nos auditeurs qui s'interrogeraient sur pourquoi Adil n'est plus avec nous depuis plusieurs semaines. Il répète, il est fatigué, il m'envoie des petits messages de temps en temps, il n'en peut plus ! Il est génial, il est formidable, il est capable de gagner, Adil, et on lui souhaite » a confié l’animateur Laurent Ruquier à l’antenne.