La réponse de l'OM pour le premier transfert de l'été !

Axel Cornic

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais un premier dossier chaud est déjà évoqué à l’Olympique de Marseille. Les médias italiens ont en effet annoncé que Luis Henrique pourrait faire ses valises à la fin de la saison avec le Bayern Munich, mais surtout l’Inter, qui aimeraient s’attacher ses services.

Recruté en 2020, Luis Henrique n’a pas connu que des bons moments à Marseille. Le Brésilien a en effet très vite érigé comme la nouvelle star de l’OM, certains le comparant même à Kylian Mbappé. Mais il n’a pas du tout la même trajectoire que la star du PSG, avec d’ailleurs un retour au Brésil sous la forme d’un prêt à Botafogo.

Luis Henrique a la cote à l’étranger

Tout a changé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Reconverti dans un rôle de milieu droit, l’ancien attaquant est l’un des meilleurs marseillais cette saison avec 9 buts et 7 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Et son explosion n’a pas échappé aux clubs étrangers ! Plusieurs médias en Italie dont Sky Sport ont en effet annoncé que le Bayern Munich et l’Inter souhaiteraient recruter Luis Henrique lors du prochain mercato estival.

L’Inter, c’est du sérieux !

En ce qui concerne le club milanais, la piste a été confirmée par plusieurs sources ces dernières heures, avec Simone Inzaghi qui serait vraisemblablement fan de son profil. D’après les informations de Mediaset, l’Inter aurait bien approché l’OM tout récemment pour se renseigner au sujet de Luis Henrique. Du côté de Marseille on n’aurait pas du tout fermé la porte à un transfert, mais on n’aurait pas non plus donné une vraie réponse favorable concernant un possible transfert. A noter que le joueur est actuellement évalué à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt, mais de l’autre côté des Alpes on assure que ce ne sont pas moins de 30M€ qui pourraient finir dans les caisses du club phocéen.