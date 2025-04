Pour 50M€, le PSG a signé le joueur parfait !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé au Bayern Munich tout au long de l'été 2024, Désiré Doué a finalement fait le pari de rejoindre le PSG, et son plateau de stars. Un choix qui s'est finalement révélé payant puisque le néo international français est parvenu à trouver sa place dans le groupe de Luis Enrique. Pour certains recruteurs, son éclosion au plus haut niveau était une évidence.

Désiré Doué porte bien son nom. A seulement 19 ans, ce jeune talent confirme son formidable potentiel au PSG, après avoir fait toute sa formation à Rennes au côté d’une génération 2005 exceptionnelle dont plusieurs membres ont explosé au plus haut niveau (Mathys Tel, Jérémy Jacquet). L’ailier a trouvé sa place au sein du dispositif de Luis Enrique jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète.

Transfert validé au PSG !

Questionné par L’Equipe, un recruteur s’est arrêté sur le cas Doué. Et sa percée vers le plus haut niveau n’est pas vraiment une surprise. « Il a fait le bon choix en allant à Paris. Il s'est battu pour avoir sa place, ce qui veut dire beaucoup de son caractère. Il est devenu fiable, solide, impactant, des qualités importantes au moment d'évaluer un joueur avant de le faire signer. Chez les jeunes, on fondait beaucoup d'espoirs sur Mathys Tel chez les 2005 en France. Doué n'existait pas autour de Tel, tellement il était une évidence. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont les évidences qui réussissent le plus ? » a-t-il analysé.

« C'est la crème de la crème »

Aujourd’hui, Doué s’affirme comme l’une des plus belles promesses, pas seulement en Europe, mais dans le monde. « C'est la crème de la crème. On ne peut plus le comparer à l'échelle française, mais plutôt à l'échelle mondiale » a déclaré un recruteur, alors que sa valeur ne cesse de grimper. Selon le site spécialisé Transfermarkt, elle serait de 60M€. Aucun membre de la génération 2005 ne fait mieux.