Le PSG va signer un coup historique en 2025 ?

Amadou Diawara

Pour sa première année avec le PSG, Luis Enrique a réussi à mener son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale a eu chaud lors de la saison régulière de cette édition de la C1, il est toujours en lice. Selon vous, le PSG réussira-t-il à remporter la Coupe aux Grandes Oreilles pour la première fois de son histoire en 2025 ? A vos votes !

A l'issue de la saison 2022-2023, le PSG s'est révolutionné. En effet, le club de la capitale a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique, avant de faire une large revue de son effectif grâce au mercato. En effet, le PSG a mis fin à sa génération bling-bling en se séparant de toutes ses superstars, à savoir Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, entre autres. Dans le même temps, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a commencé à construire un collectif jeune et fort pour Luis Enrique. D'ailleurs, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid le 1er juillet dernier, sans être remplacé par une nouvelle vedette.

C1 : Le PSG était dans le dernier carré en 2023-2024

Pour sa première saison au PSG, Luis Enrique a frappé un grand coup. En effet, le club de la capitale a remporté toutes les compétitions nationales en 2023-2024 : la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Et en Ligue des Champions, la bande à Marquinhos a fait fort impression. En effet, le PSG s'est hissé jusqu'en demi-finale de la C1, butant sur le Borussia Dortmund après une double confrontation qu'elle dominait pourtant de la tête et des épaules. Mais le manque de réalisme du PSG lui a couté sa place en finale.

C1 : Le PSG affronte Aston Villa en quart de finale

En difficulté lors de la saison régulière de la Ligue des Champions 2024-2025, le PSG s'est ressaisi au meilleur des moments. Qualifié pour la phase à éliminations directes, le club emmené par Luis Enrique a sorti à la fois le Stade de Reims et Liverpool, qui était pourtant en tête du classement au premier tour. Qualifié pour les quarts de finale de la C1, le PSG a rendez-vous avec Aston Villa les 9 et 15 avril.

