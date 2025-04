«La pire décision de ma vie» : Il lâche Ousmane Dembélé et vit un cauchemar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au FC Barcelone, où il a notamment côtoyé Ousmane Dembélé à l'entraînement avec les pros, Théo Chendri a toutefois décidé d'aller tenter sa chance ailleurs. Un choix qu'il regrette alors qu'il s'apprête à disputer la Kings League France dans l'équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi, Unit3d.

Ce sera probablement l'un des joueurs à suivre à partir de dimanche à l'occasion de la Kings League qui débute dimanche. Théo Chendri était effectivement présent à la Kings World Cup au Mexique et sera donc très attendu cette année. Il faut dire que le milieu de 27 ans a un parcours peu commun parmi les joueurs engagés dans la compétition.

Théo Chendri, les gros regrets

En effet, Théo Chendri est passé par le centre de formation du FC Barcelone, rien que ça ! Présenté comme un solide espoir, le milieu de terrain à la chance de s'entraîner avec plusieurs stars dont Lionel Messi. Il côtoie également Ousmane Dembélé, mais voyant qu'il ne parvient pas à s'imposer chez les pros au Barça, Théo Chendri décide de partir afin de notamment tenter sa chance au FC Nantes. Ce sera un échec. « La pire décision de ma vie », regrettera-t-il plus tard, comme rapporté par RMC Sport, tout en reconnaissant avoir manqué d'humilité : « Je ne me prenais pas pour de la merde ».

Nouvelle star de la Kings League ?

Désormais en National 3 avec l'US Colomiers, Théo Chendri tentera une nouvelle fois de se distinguer avec la Kings League. Le milieu de terrain sera la star de Unit3d, l'équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Il devra toutefois répondre aux attentes élevées qui sont placées en lui. Et pour cause, dans la compétition, peu de joueurs ont un parcours comme le sien. Et aucun n'a pu côtoyer Lionel Messi et Ousmane Dembélé durant sa carrière.