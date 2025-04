Clash entre Luis Enrique et Dembélé : La fin est annoncée au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a failli perdre le nord ce mardi soir. Mené par Dunkerque en demi-finales de Coupe de France, le club parisien est parvenu à retourner la situation grâce, notamment à un doublé d'Ousmane Dembélé. Pour Jérôme Rothen, la bonne forme de l'international français est lié à son excellente entente avec Luis Enrique. Pourtant, ça n'a pas toujours été fluide entre les deux hommes.

Que ce soit en Ligue 1, en Ligue des champions ou encore en Coupe de France, Ousmane Dembélé est inarrêtable. Encore ce mardi, l’international tricolore a sorti le PSG d’une situation délicate face à Dunkerque. Le joueur a claqué un doublé et permis à son équipe de se qualifier pour la finale de Coupe de France.

C'était chaud entre Dembélé et Luis Enrique

Sur RMC, Jérôme Rothen a souhaité mettre en lumière la bonne relation entre le joueur et Luis Enrique. Pourtant, le ton était monté entre les deux hommes à la fin de la saison dernière.

« Il est entré dans la tête de Dembélé »

« Aujourd’hui, il y a une entente entre les deux. N’en déplaise à ceux qui ont minimisé le rôle de Luis Enrique. Il lui a donné de la confiance. Quand tu as une telle réussite, une telle confiance et que tu as autant progressé, c’est que la relation entre les deux est très bonne. Il est entré dans la tête de Dembélé » a confié Rothen.