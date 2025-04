Scandale au PSG, Luis Enrique répond cash !

Amadou Diawara

A la suite d'un corner qui n'aurait jamais dû être accordé, le PSG a réussi à égaliser face à Dunkerque, avant de s'imposer. Alors que le club basé en Ligue 2 a crié au scandale, Luis Enrique a tenu à calmer tout le monde. Selon l'entraineur du PSG, son équipe a été lésée sur au moins huit situations lors de cette demi-finale de la Coupe de France.

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est fait peur. Mené 2-0 par Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France, l'écurie rouge et bleu a finalement réussi à renverser son adversaire, l'emportant 2-4. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a affirmé que son équipe méritait amplement sa victoire.

«Nous avons eu plus de trente occasions»

« On mérite clairement d'être qualifiés. Rien à voir avec le match de Saint-Étienne (samedi dernier où le PSG a été mené avant de dérouler 6-1, NDLR), où il y avait un défaut de rythme, là Dunkerque a passé deux fois la ligne médiane et a profité d'erreurs d'inattention. L'équipe a démontré de la maturité et une capacité à retourner des situations », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG.

«Je peux vous parler de 8 actions de jeu qui nous ont porté préjudice»

Après sa défaite contre le PSG, Dunkerque a dénoncé un scandale. En effet, Marquinhos a égalisé pour le club de la capitale à la suite d'un corner qui n'aurait jamais dû être accordé. Mais pour Luis Enrique, le PSG a été désavantagé au moins huit fois lors de la confrontation face à Dunkerque. « La polémique sur l'arbitrage ? Nous avons eu plus de trente occasions. Tu vas me parler d’une action de jeu, je peux vous parler de huit actions de jeu qui, je pense, n’ont pas été correctes et qui nous ont porté préjudice. Huit minimum. Mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Je crois que nous avons fait un très bon match dans une super ambiance et un stade spécial. Le reste, ce ne sont que des petits détails. Nous avons mérité de nous qualifier en finale de manière claire. Les détails m’intéressent peu », a pesté le coach du PSG.