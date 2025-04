Transfert à 50M€ au PSG : La «révolution» est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2023 en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé cartonne depuis le début de l'année civile 2025 et son repositionnement en tant que numéro 9. Un changement tactique qui fait toute la différence en faveur du PSG, et Daniel Riolo va même jusqu'à évoquer une «révolution» avec Dembélé.

En lâchant 50M€ pour signer Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone lors du mercato estival 2023, le PSG pensait certainement tenir le successeur de Neymar. Mais probablement pas son futur serial buteur. C'est pourtant dans ce rôle de numéro 9 que l'attaquant de l'équipe de France cartonne depuis maintenant plusieurs semaines, et porte le PSG vers une fin de saison historique.

Dembélé cartonne encore

Auteur d'un nouveau doublé avec le PSG mardi soir en demi-finale de la Coupe de France contre Dunkerque (4-2), Ousmane Dembélé a bluffé Daniel Riolo qui s'est lâché sur son repositionnement au micro de l'After Foot, sur RMC Sport : « Dembélé, quand il a mis le but, je me disais ok c’est un but a priori facile pour un attaquant, mais combien de fois on l’a vu avant rater ce genre de face-à-face. C’est comme la frappe sur le 1er but qu’il, combien on en a vu partir à côté, en l’air, n’importe où, mal ajustée », a-t-il confié.

« C’est une totale révolution »

Et Riolo ne se remet pas de cette nouvelle efficacité redoutable d'Ousmane Dembélé avec le PSG : « Je ne sais pas, il y avait certainement des gens qui avaient prévu que Dembélé devienne ce qu’il est en ce moment, ce qu’il est depuis janvier, c’est une totale révolution », précise-t-il au sujet de l'ancien joueur du Barça.