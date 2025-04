PSG : Il annonce une catastrophe en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gianluigi Donnarumma a été décisif dans la qualification du PSG contre Aston Villa mardi soir, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Et malgré cette solide performance, Daniel Riolo a encore peur du gardien italien du PSG et l’a fait comprendre en direct sur RMC Sport après le match.

Comme ce fut le cas en 8e de finale contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma a livré une grande performance mardi soir avec le PSG contre Aston Villa en Ligue des Champions, et le gardien italien a largement contribué à la qualification de son équipe pour le dernier carré. Les fantômes du passé semblent donc déjà loin pour Donnarumma, mais de son côté, Daniel Riolo refuse de trop s’enflammer pour le portier du PSG et affiche encore quelques craintes…

« Il fait partie de la bande des losers »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Riolo s’est prononcé sur le match XXL de Gianluigi Donnarumma avec le PSG : « II a quand même lui aussi fait partie de la bande des losers à être défaillants dans les grands moments. Ce soir, le fait qu’il soit à ce point solide et affiche cette solidité, c’est un message plutôt positif. Tu peux compter sur lui. C’est l’homme du match, c’est lui qui sauve le PSG », constate l’éditorialiste.

Une bourde en demi-finale ?

Et Daniel Riolo pousse la réflexion un peu plus loin, et évoque un scénario catastrophe pour le PSG au prochain tour avec une éventuelle bourde de Donnarumma : « Tu ne sais pas si en demi-finale il ne te fait pas un truc bizarre. Mais est-ce qu’on mise sa maison sur le fait qu’en demi ou en finale il ne te fasse pas une bourde ? Il y a toujours un doute qui plane, ce n’est pas encore Courtois ou tu sais qu’il ne va rien se passer. Après si tu as une séance de penalties, là ta maison tu peux peut-être la jouer ! ». Affaire à suivre…