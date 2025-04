PSG : Le coup de pression de France 98 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’est fait très peur mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Aston Villa, mais a finalement réussi à valider son ticket pour le dernier carré. Emmanuel Petit, ancienne figure de l’équipe de France championne du Monde en 1998, pointe d’ailleurs du doigt l’attitude des joueurs parisiens sur ce match.

Quel scénario pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Aston Villa et le PSG (3-2 score final). Les hommes de Luis Enrique menaient pourtant 2-0 après seulement 27 minutes de jeu mardi soir, mais ils se sont faits très peur en laissant leurs adversaires du soir repasser devant. Et le comportement des joueurs du PSG n’est pas passé auprès de certains observateurs comme Emmanuel Petit.

« La facilité et l’arrogance »

Dans l’After Foot sur RMC Sport, le champion du Monde 1998 a mis un coup de pression aux joueurs du PSG : « J’ai vu de la peur. Parce que quand tu as autant de maitrise et que d’un seul coup tu tombes dans la facilité et l’arrogance, en oubliant les principes qui ont fait ta force... J'ai vu la moitié de l’équipe se cacher ! », lâche Petit.

« Peut des fantômes du passé »

« J’ai vu les Parisiens trembler, avoir peur des fantômes du passé. Ce sont des choses qu'on ne pensait plus revoir au PSG. Que ça leur serve de leçon ! », poursuit l’ancien milieu de terrain français. Les joueurs du PSG sont donc prévenus pour la demi-finale.