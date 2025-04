Le PSG annonce un moment historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en lice dans l'ensemble des compétitions, le PSG peut encore réserver une fin de saison légendaire avec notamment la perspective d'un premier titre en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé et Marquinhos ont évoqué le sujet mardi soir après la qualification en Coupe de France, et ils ne cachent pas leurs ambitions XXL pour la suite de la saison au PSG.

Et si ce PSG version 2024-2025 marquait l'histoire du club, avec notamment un premier succès en Ligue des Champions et un statut d'invincible tout au long de la saison en Ligue 1 ? L'équipe de Luis Enrique est encore en lice pour tout cela, elle qui vient également de valider son ticket pour la 21e finale de Coupe de France de son histoire mardi soir après sa qualification à Dunkerque (4-2). Et les stars du PSG semblent déjà annoncer une fin de saison en apothéose...

« Les feux sont au vert... »

Ousmane Dembélé, le meilleur buteur du PSG, a ouvert le bal au micro de beINSPORTS concernant une potentielle fin de saison historique : « Les feux sont au vert, mais on va rester concentrés. C’est là que se joue la saison. On ne s’imagine pas perdre contre Aston Villa ou perdre une finale de Coupe de France, maintenant il faut rester concentrés parce que c’est dans ces moments-là qu’on voit les grands joueurs et les grandes équipes », a indiqué l'attaquant de l'équipe de France.

« Les beaux moments arrivent »

Même son de cloche pour Marquinhos sur les grandes ambitions du PSG : « Quand on débute une saison, c’est une fin comme ça qu’on veut avoir. En championnat, on est en très bon chemin. On est en finale en Coupe de France, en quart de finale de Champions League. On ne peut pas rêver mieux. Il faut continuer, il ne faut pas qu’on se relâche maintenant, ce sont les deux mois les plus décisifs pour nous. Les beaux moments arrivent. Tous les joueurs rêvent d’y être. On est dans une bonne période au niveau du groupe, du travail et des idées de jeu. Même dans la difficulté, notre idée ne change pas, on essaie toujours de chercher le résultat et d’aller vers l’avant. C’est ce que le coach nous a transmis depuis qu’il est arrivé. Aujourd’hui, l’équipe est comme ça aussi en grande partie grâce à lui », a indiqué le capitaine brésilien du PSG sur beINSPORTS. La fin de saison s'annonce donc palpitante dans la capitale. Voire historique...