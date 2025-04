OM : L’ex de De Zerbi prête à tout balancer ?

Axel Cornic

La position de Roberto De Zerbi s’est grandement fragilisée ces derniers mois, avec même une sorte de rupture avec une partie de son vestiaire tout récemment. Suffisant pour laisser planer le doute sur son avenir à l’Olympique de Marseille, alors que la presse italienne l’envoie avec insistance du côté de l’AC Milan.

L’été dernier, un énorme enthousiasme entourait la signature de Roberto De Zerbi. Mais avec le recul, on se rend compte que l’Italien n’a pas du tout trouvé sa place à l’OM au cours de sa première partie de saison. Pire, on le voit encore tâtonner dans une fin de saison qui s’annonce infernale avec la qualification en Ligue des Champions qui pourrait s’éloigner.

Ou est passée la patte De Zerbi ?

Pourtant, l’ancien de Sassuolo et de Brighton était arrivé avec des très belles promesses. Son football spectaculaire et sa gestion faisaient rêver, mais depuis son arrivée à l’OM on n’a rien vu de tout cela. C’est plutôt un jeu stéréotypé qui a dominé, avec d’ailleurs certaines stars comme Mason Greenwood qui sont très critiquées pour leur manque d’investissement.

« Allez demander aujourd’hui aux dirigeants de Brighton, ce qu’ils en pensent »

La rédemption est encore possible, mais certains s’attendent au pire pour l’OM, comme l’a confié Daniel Riolo. « Allez demander aujourd’hui aux dirigeants de Brighton, ce qu’ils en pensent. Ça s’est mal fini » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce jeudi. Pour rappel, Roberto De Zerbi est reste deux saisons sur le banc de Brighton, avec un bilan de 38 victoire et 31 défaites en 89 rencontres toutes compétitions confondues.