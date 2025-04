David Beckham : «20 filles l’attendaient» au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2013, personne ne l’avait vu venir, mais David Beckham a décidé de passer les derniers mois de sa carrière au PSG. C’est donc sous le maillot parisien que l’Anglais a pris sa retraite. Une aventure de quelques mois au cours de laquelle on a pu voir des scènes assez folles. Mamadou Sakho a d’ailleurs été aux premières loges de cela au PSG.

Après un exil aux Etats-Unis, au Los Angeles Galaxy, David Beckham avait décidé de revenir en Europe pour y terminer sa carrière. C’est ainsi qu’en janvier 2013, la légende du football anglais a signé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison. Plus qu’un joueur de football, Beckham a été à l’origine d’une certaine frénésie à Paris, où il était très attendu…

« Il marchait et les filles pleuraient »

Coéquipier de David Beckham au PSG, Mamadou Sakho a visiblement vu des choses assez folles avec l’Anglais. Pour le Obi One Podcast, le défenseur français a ainsi raconté : « Quand Monsieur Beckham, je l’appelle Monsieur Beckham, est venu, c’était une bonne expérience, une nouvelle étape pour le club. Et c’était la première fois de ma vie que je voyais peut-être 20 filles qui l’attendaient, il marchait et les filles pleuraient ».

« C’est une histoire folle, je l’ai vu de mes yeux »

« C’était fou, je le jure. Il a mis le club à un autre niveau en terme d’image. Tout le monde regardait le PSG, mais je pense que c’était aussi une stratégie du club pour essayer d’amener une superstar. (…) C’est une histoire folle, je l’ai vu de mes yeux. C’était une superstar. Les gens étaient fous pour lui », a poursuivi Sakho sur David Beckham.