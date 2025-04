PSG - Al-Khelaïfi : «Bizarre», la réponse qui intrigue Daniel Riolo !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 27 mars dernier, Complément d’Enquête diffusait son émission consacrée à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Depuis, le dirigeant qatari n’a pas pris la parole pour réagir à ce qui a pu être dit à son sujet. En revanche, ce jeudi, c’est le directeur général de BeIN Sports qui a pris la parole. De quoi intriguer Daniel Riolo.

En consacrant un numéro à Nasser Al-Khelaïfif, le Complément d’Enquête sur le président du PSG était très attendu. De grosses révélations étaient ainsi attendues, mais au final, l’émission en a déçu plus d’un. De quoi inciter Al-Khelaïfi à ne pas répondre ? Le patron du club de la capitale n’a toujours pas parlé de cette émission, mais d’autres n’ont pas hésité à prendre la parole.

« Une vision partiale et trompeuse »

Via L’Equipe, Laurent de Camas, directeur général de BeIN Sports a dénoncé ce Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi, estimant que le reportage « présentait une vision partiale et trompeuse du chairman de notre groupe et des entités qu'il dirige, poursuivant la campagne de diffamation à laquelle nous faisons face régulièrement ».

« Bizarre quand même »

Cette sortie n’a pas échappé à Daniel Riolo. Le journaliste RMC a alors regretté la manière dont la réponse a été apportée. « Mais pourquoi ne pas répondre en venant débattre ? Pourquoi refuser la discussion ? S’il y a campagne de diffamation ou sont les plaintes ? Bizarre quand même », a-t-il posté sur X.