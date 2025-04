Luis Enrique : Le clash explosif !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’antenne, Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont laissé libre court à leurs pensées et leurs convictions au sujet d’Ousmane Dembélé. Et plus précisément, sur le rôle de Luis Enrique dans son réalisme insolent depuis le début de l’année civile (25 buts). Rothen a loué le travail d’Enrique, engendrant un vif désaccord chez le champion du monde 98 qui est allé jusqu’à dire que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain en avait « plein la bouche »…

Mercredi soir, un débat sur la réalisme d’Ousmane Dembélé a fait des étincelles sur les ondes de RMC. Dans le cadre de l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a salué le travail effectué par Luis Enrique en premier lieu pour le repositionnement du numéro 10 du PSG à un poste d’attaquant axial en plus de la confiance qu’il a su instaurer en Dembélé.

Rothen : «N’en déplaise à ceux qui ont minimisé le rôle de Luis Enrique, la vérité c’est ça»

Voici la manière dont Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a lancé un débat étincelant. « Il y a une entente entre les deux, c’est réel et c’est le cas avec beaucoup de joueurs. N’en déplaise à ceux qui ont minimisé le rôle de Luis Enrique, la vérité c’est ça. Il lui a donné la confiance. Ok, il a été repositionné et est plus proche du but, mais sur son dernier but, il part du côté droit et marque, c’est une marque de confiance ». Il n’a fallait pas plus pour chauffer Christophe Dugarry.

Luis Enrique est entré dans la tête d’Ousmane Dembélé pour Jérôme Rothen, Christophe Dugarry craque

« Tu ne vas pas trop loin en disant : « Il est rentré dans la tête de Dembélé, nan mais… (rires) Pourquoi tu t’emballes comme ça ? Ils se respectent ok, il lui a expliqué pourquoi il le mettait au poste d’avant-centre et pourquoi c’était son meilleur poste. Mais ne commence pas à dire qu’il est rentré dans sa tête, là tu dis n’importe quoi pff ». De là, les esprits des deux anciens joueurs de l’équipe de France se sont échauffés et une partie de ping-pong s’est mise en place pour finir en apothéose.

Dugarry : «N’en fais pas trop non plus, parce que là tu en as plein la bouche»

En effet, après que Christophe Dugarry ait assuré que Luis Enrique n’avait « rien gagné » et que Jérôme Rothen lui rétorque que cette « équipe est quasiment la plus forte de l’histoire du PSG » et qu’il « bat tous les records », la punchline du champion du monde 98 est tombée. En réponse au « arrêtez de minimiser son travail » de Rothen au sujet du coach du PSG , Dugarry lui a lâché le message suivant : « n’en fais pas trop non plus, parce que là tu en as plein la bouche ». Ambiance…