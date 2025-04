Désiré Doué : Le coup de gueule sur TikTok !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué est la nouvelle coqueluche des jeunes fans du PSG sur les réseaux sociaux. Et notamment sur TikTok, plateforme en essor constant. Pour une trend ou une simple vidéo, certains sont allés à sa rencontre, mais avec des intentions qui n’ont pas plu au joueur du Paris Saint-Germain qui l’a bien fait savoir. Explications.

La première saison de Désiré Doué au PSG peut être comparée à un moteur Diesel. Ayant eu besoin d’une période d’adaptation au système de Luis Enrique, la quatrième et ultime recrue estivale du Paris Saint-Germain, à 50M€, commence sérieusement à faire son trou. Plus qu’un simple joueur de rotation, Doué est clutch et reste sur 3 buts lors des deux dernières sorties de l’équipe parisienne contre l’ASSE (6-1) et l’USL Dunkerque (4-2).

Désiré Doué, cible des jeunes supporters pour TikTok

Pendant la trêve internationale du mois de mars, Désiré Doué a franchi un cap. De pépite du PSG à jeune talent de l’équipe de France sélectionné par Didier Deschamps, le natif d’Angers commence à avoir une certaine notoriété auprès du grand public et forcément des supporters du Paris Saint-Germain. Attendu par certains fans à la sortie de l’entraînement, Doué a poussé un léger coup de gueule lorsque les jeunes supporters étaient présents pour le filmer et poster la vidéo sur TikTok.

«Si vous voulez prendre des photos, c’est avec plaisir, mais je ne suis pas là pour faire des vues»

Une manœuvre peu appréciée par Désiré Doué qui n’a pas mâché ses mots. « Les gars, il ne faut pas faire plein de TikToks comme ça. Si vous voulez prendre des photos, c’est avec plaisir, mais je ne suis pas là pour faire des vues ». Le ton est donné, le message de l’ailier du PSG a le mérite d’être clair.