PSG : Marquinhos remplacé, c’est décidé !

Mercredi contre Aston Villa, le PSG sera privé de son capitaine pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. Marquinhos est effectivement suspendu pour ce choc et pour le remplacer le choix devrait se porter sur Lucas Beraldo, dont la prestation contre Dunkerque était particulièrement suivie.

Après une magnifique double confrontation contre Liverpool, le PSG s'apprête à défier un autre club anglais en Ligue des champions. En effet, mercredi soir, les Parisiens accueilleront Aston Villa au Parc des Princes pour le quart de finale aller. Mais un premier coup dur est déjà connu.

Beraldo va remplacer Marquinhos

En effet, il faudra faire sans Marquinhos, suspendu pour le match aller. Un sacré coup dur pour le PSG qui perd donc son capitaine pour l'un des matches les plus importants de la saison. Et pour le remplacer, L'EQUIPE assure que le choix se portera sur Lucas Beraldo, qui était déjà aligné contre Dunkerque en demi-finale de la Coupe de la France mardi soir (4-2).

Luis Enrique apprécie son profil

Et malgré sa prestation décevante, Lucas Beraldo continue d'être très apprécié par Luis Enrique, notamment grâce à son aisance technique et donc sa qualité de relance. Des qualités qui lui permettent même d'être devant Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe dans la hiérarchie après les départs de Nordi Mukiele, Juan Bernat et Milan Skriniar.