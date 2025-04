Lizarazu - OM : Le très gros problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, l'OM a connu sa cinquième défaite en sept rencontres en s'inclinant sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3). Une rencontre qui a encore plus mis en évidence les problèmes défensifs du club phocéen. Bixente Lizarazu estime que le gros problème concerne le profil des défenseurs marseillais.

Après une première partie de saison très aboutie, l'OM semble idéalement lancé dans la course à la deuxième place derrière l'intouchable PSG, déjà assuré du titre de champion de France. Et pourtant, le club phocéen traverse une terrible période et vient d'enchaîner un cinquième revers lors de ses sept derniers matches. Les Marseillais se sont effectivement inclinés sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3), un concurrent direct, qui récupère d'ailleurs la place de dauphin du PSG. Un coup dur pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont une nouvelle fois mis en lumière leurs lacunes défensives comme l'analyse Bixente Lizarazu.

Lizarazu note un gros problème à l'OM

« Je pense qu'ils ont un très gros problème défensif depuis le début de la saison. Et notamment par rapport à la volonté de jouer de De Zerbi comme par exemple de vouloir relancer proprement depuis la défense. Et je pense que les défenseurs marseillais n'ont pas cette qualité de relance, donc ils n'ont pas le profil qui va bien au style de jeu de De Zerbi », constate le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de noter un second problème à l'OM. Toujours sur le plan défensif.

«Il va falloir qu'ils revoient totalement leur organisation défensive»

« Et la seconde problématique, ce sont les qualités défensives pures. Les buts qu'ils prennent contre Monaco, ils sont en supériorité numérique deux fois, et pourtant, ils prennent quand même les buts. Donc je pense que pour la saison prochaine, il va falloir qu'ils revoient totalement leur organisation défensive », ajoute Bixente Lizarazu.