Lionel Messi : «Tu vas nous manquer», les adieux déchirants…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi est, au même titre que des millions de Catholiques, frappé par ce jour de deuil en ce lundi de Pâques. En effet, le Pape François s’est éteint à 88 ans, laissant un vide chez son compatriote argentin qui n’a pas manqué de lui rendre hommage par l’intermédiaire de son compte Instagram en Story.

Tel un symbole, le Pape François s’est éteint à l’âge de lors d’un jour saint dans la religion catholique. En ce lundi de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus. A l’âge de 88 ans, le désormais ex-chef d’État du Vatican qui avait été élu le 13 mars 2013, a succombé à un accident vasculaire cérébral engendrant un coma et une défaillance cardiocirculatoire irréversible. La disparition du Pape François laisse un vide dans le cœur des Catholiques à l’instar de Lionel Messi.

«Un pape singulier, proche, argentin. Repose en paix, Pape François»

Jorge Mario Bergoglio, natif de Buenos Aires, était devenu Pape sous le nom de François. Compatriote de la légende vivante du football argentin Lionel Messi donc. Ce dernier lui a rendu un vibrant hommage sur son compte Instagram. « Un pape singulier, proche, argentin. Repose en paix, Pape François ».

«Merci d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer»

« Merci d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer ». a conclu l’octuple Ballon d’or sur le réseau social. L’Équipe rappelle en ce jour de deuil une petite histoire entre Lionel Messi et le Pape François : un cadeau de l’attaquant lorsqu’il évoluait au PSG en 2021 après son départ du FC Barcelone. Le défunt Pape l’en avait remercié. « Cher frère, je te remercie pour le maillot que tu m'as envoyé et ton dévouement, toujours avec ta simplicité. Merci pour ta proximité, merci pour ton témoignage et pour ne pas avoir pris la grosse tête. Que Dieu te bénisse ». Endeuillé, Lionel Messi a joint son texte d'une photo sur laquelle on aperçoit les deux hommes ensemble.