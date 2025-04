Marion Rousse : Le rendez-vous très attendu avec les femmes

Pierrick Levallet

Une première depuis 1997 ! Ce samedi, Pauline Ferrand-Prévot s’est imposée sur Paris-Roubaix, et a offert la première victoire française sur cette course depuis 28 ans. La coureuse de 33 ans a livré une intense bataille à 20km de l’arrivée, notamment avec Lotte Kopecky. Et finalement, c’est bien la championne de VTT cross-country qui est arrivée la première. Son succès n’a d’ailleurs pas manqué de faire sauter Marion Rousse de joie.

«Elle nous a fait un numéro»

« La course qu’on a vécue est juste incroyable. Quelle chance j’ai de pouvoir la commenter. […] En fait, on se dit qu’elle a anticipé, à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, avant les gros secteurs pavés, avant le carrefour de l’Arbre. On se dit que c’est bien, parce que derrière Lotte Kopecky va probablement attaquer. Donc elle prend de l’avance et, comme ça, elle peut aller très loin. Et c’était bien pour Marianne Vos, qui derrière n’avait pas à donner un coup de pédale en plus. Mais Pauline est tellement forte qu’elle a pris 30 secondes d’avance. Elle ne perdait pas de temps dans les secteurs pavés, voire en gagnait. Elle nous a fait un numéro. Ç’a été une course superbe, du début à la fin. À 20 bornes de l’arrivée, elles sont encore une trentaine à pouvoir disputer la victoire » a d’abord lancé la directrice du Tour de France femmes dans un entretien accordé au Parisien.

«Ça annonce de très belles années pour le cyclisme féminin»

« Une bonne nouvelle pour le Tour de France femmes ? Ah oui ! Même en interview elle le dit : « Je suis venue sur Paris-Roubaix pour appréhender mon placement au sein d’un peloton, pour faire les deux premières étapes du Tour de France femmes qui seront assez sinueuses, en Bretagne. » Donc elle vient vraiment avec en tête de performer sur le Tour de France femmes. Vous parlez à une directrice de course qui est très heureuse, très impatiente. Ça annonce de très belles années pour le cyclisme féminin » a ensuite ajouté Marion Rousse, visiblement enjouée par la victoire de son amie.