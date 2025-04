Officiel : Deux renforts ont rejoint le PSG !

Pierrick Levallet

Pas de répit pour les joueurs du PSG. Au lendemain de la victoire contre Dunkerque (2-4) et de la qualification pour la finale de la Coupe de France, les hommes de Luis Enrique ont repris l’entraînement. Et deux joueurs ont pu faire leur retour après avoir déclaré forfait ce mardi soir.

Après avoir renversé Dunkerque et s’être qualifié pour la finale de la Coupe de France ce mardi soir (2-4), le PSG a poursuivi son travail ce mercredi. Les hommes de Luis Enrique ont eu droit à une séance d'entraînement adaptée, avec du ballon, de la récupération et du travail en salle. Le technicien espagnol ne veut rien laisser au hasard, surtout avec le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa qui approche.

Kvaratskhelia et Mbaye ont repris l'entraînement !

Avec cette grande échéance qui arrive, l’entraîneur du PSG pourra d’ailleurs compter sur deux renforts de poids. Comme le rapporte Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye ont fait leur retour avec le reste du groupe ce mercredi. Les deux joueurs avaient été contraints de déclarer forfait à la dernière minute pour le match contre Dunkerque. L’international géorgien et le crack de 17 ans étaient souffrants ces dernières 24 heures. Ils sont déjà rétablis, et pourront participer à la préparation du match contre Angers ce samedi.

Le PSG est déjà tourné vers Aston Villa

Cette rencontre pourrait d’ailleurs définitivement sceller le 13e titre de champion de France du PSG. Un match nul suffira au club de la capitale pour remporter la Ligue 1. Cela permettrait aux hommes de Luis Enrique de recevoir Aston Villa avec le plein de confiance le 9 avril prochain au Parc des Princes. L’entraîneur du PSG pourra en tout cas compter sur Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye en plus de ses autres joueurs offensifs, sauf blessures au cours des prochains jours. À suivre...