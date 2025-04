Surprise, le PSG les fait halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a du s’arracher pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Aston Villa n’est pas passé loin de l’exploit en s’imposant sur sa pelouse (3-2). Et pourtant après le match, John McGinn et Unai Emery se sont montrés très impressionnés pas le niveau du PSG.

Le PSG s'est fait très peur mardi soir. Après sa victoire très convaincante au Parc des Princes (3-1), le club de la capitale s'est incliné à Birmingham (2-3). Une défaite frustrante mais qui n'empêche pas le PSG de filer vers une deuxième demi-finale de Ligue des champions de suite. Et pour John McGinn, capitaine d'Aston Villa, les Parisiens font même partis des favoris.

«C’est la meilleure équipe que j'ai affrontée»

« La déception est évidente, mais je suis fier de mes coéquipiers, fier du club. Nous avons parcouru un long chemin. Nous étions très, très proches ce soir. Oui je pense qu'ils peuvent la gagner [la Champions League]. Je n'ai évidemment jamais joué contre le Real Madrid ou le FC Barcelone, mais dans ma carrière, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Je me fais vieux et je n'aimerais certainement pas jouer contre eux toutes les semaines », révèle le capitaine d’Aston Villa au micro de CBS Sports. Un avis partagé par Unai Emery qui estime désormais que le PSG est un candidat sérieux à la victoire finale en Ligue des champions.

«Ils sont favoris»

« Est-ce qu'ils peuvent gagner la Champions League ? Oui bien sûr, ils sont favoris maintenant. Ils sont en demi-finales et vont jouer Arsenal ou le Real Madrid. Mais le PSG est désormais clairement un candidat à la victoire finale dans cette compétition. Il y a aussi le Barça, le Bayern Munich ou l'Inter Milan. C'est vraiment fantastique de jouer à ce niveau. Le PSG a un avantage sur nous et ils l'ont montré sur les deux manches, même si nous avons été proches de les battre. Mais ils ont aussi joué de façon fantastique et ont été très compétitifs. Ils sont favoris et un sérieux candidat pour remporter ce trophée », reconnaît le technicien espagnol en conférence de presse.