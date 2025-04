Antoine Dupont : Une célébrité l'invite à «aller boire un verre» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations, l'ombre au tableau est bien évidemment cette grosse blessure d'Antoine Dupont. Face à l'Irlande, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Une longue période de convalescence a ainsi débuté pour Dupont, qui reçoit à cette occasion certaines invitations.

A 28 ans, Antoine Dupont était peut-être dans la forme de sa vie. Sacré champion olympique de rugby à 7 l'été dernier avec la France, le demi de mêlée impressionnait tout le monde dernièrement. Mais voilà que la star du XV de France et du Stade Toulousain a été coupée net dans son élan lors du Tournoi des VI Nations. En effet, face à l'Irlande, Dupont avait dû céder sa place, grimaçant, après avoir été touché au genou. Les examens ont ensuite confirmé le pire : rupture des ligaments croisés.

« S'il a envie d'aller boire un verre, maintenant qu'il aura moins d'entraînement... »

Passé par la case opération, Antoine Dupont en a désormais pour plusieurs mois afin de se remettre sur pied. Ça lui laisse donc du temps pour faire d'autres choses. A commencer par aller boire un verre avec Thomas Pesquet ? Pour Midi Olympique, le célèbre astronaute français lui a en tout cas lancé l'invitation : « Je voudrais lui dire que tout le monde est derrière lui. Et puis s'il a envie d'aller boire un verre, maintenant qu'il aura moins d'entraînement, je serai disponible ».

« C'est l’état d’esprit qui fera la différence »

« Antoine sait parfaitement ce qu’il doit faire et il a toutes les ressources mentales pour surmonter cette épreuve. Bien que la blessure soit physique, c’est l’état d’esprit qui fera la différence. En tant que sportif, on connaît bien cette période où l’on se sent un peu seul, le téléphone sonne moins… Mais Antoine a un mental fort, et je suis certain qu’il reviendra au maximum de ses capacités », a également confié Thomas Pesquet à propos d'Antoine Dupont.