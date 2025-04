Antoine Dupont à l’étranger avec une célèbre actrice !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains de rugby pour un long moment avec le XV de France et son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont en profite donc pour multiplier les actions extrasportives. Après l'ouverture de son nouveau restaurant, la star des Bleus s'est rendue au Japon, aux côtés de l'actrice Sophie Marceau notamment, pour inaugurer le pavillon national lors du lancement de l’Exposition universelle au Japon.

Le 8 mars dernier, alors qu'il était en déplacement en Irlande avec le XV de France pour un match du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Un sérieuse blessure qui a nécessité une opération dans la foulée, et qui éloignera le demi de mêlée des terrains de rugby pour environ neuf mois. Durant cette période, Dupont va devoir se donner à fond sur sa rééducation, mais il en profite également pour enchainer les mondanités.

Dupont, Marceau, Riner... Les stars françaises au Japon

Le dimanche 13 avril, l’Exposition universelle d’Osaka , au Japon, a ouvert ses portes sur l’île artificielle de Yumeshima. Pour l'occasion, plus de 160 pays étaient représentés, et la France avait choisi plusieurs figures populaires et emblématiques pour inaugurer son pavillon aux côtés du président Emmanuel Macron : Antoine Dupont donc, mais également le judoka Teddy Riner ainsi que Sophie Marceau, vêtue d’une robe évoquant le kimono. Il faut dire que l'actrice n'a jamais caché son attachement très particulier envers le Japon.

« Un pays qui m’a beaucoup apporté »

Même constat de la part de Teddy Riner, qui a pris la parole sur l'importance majeure du Japon dans sa carrière de judoka : « Je crois qu’aujourd’hui, j’en suis à mon 50ème ou 60ème séjour au Japon, c’est un pays qui m’a beaucoup apporté », a indiqué le champion olympique. À noter que cette Exposition Universelle se tiendra à Osaka pendant les six prochains mois, et que le pavillon français aurait coûté pas moins de 58M€ (dont deux tiers financés par l'état).