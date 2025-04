Antoine Dupont, le rendez-vous raté...

Axel Cornic

Après le doublé réalisé la saison dernière, le Stade Toulousain semble une nouvelle fois imposer sa loi en France comme en Europe. Mais la tâche est compliquée par une absence de taille, puisqu’Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou et n’a pas pu aider ses coéquipiers lors du quart de finale de Champions Cup face au RCT (18-21).

Si le rugby français s’est réjoui de la victoire lors du 6 Nations 2025, la blessure d’Antoine Dupont le 8 mars dernier face à l’Irlande a tout gâché. Le capitaine du XV de France semblait survoler la planète rugby depuis un an et il va beaucoup manquer aux amateurs du ballon ovale... mais surtout aux supporters du Stade Toulousain !

Toulouse s’impose sur le fil sans Dupont

Nombreux sont les fans rouge et noir qui auraient aimé avoir Dupont au stade Félix-Mayol ce dimanche, pour le choc des quarts de finale de la Champions Cup face au RCT. Le Stade Toulousain est passé tout près de la catastrophe sans le meilleur joueur du monde, même si la victoire est finalement arrivée du pied de Thomas Ramos. Après avoir raté plusieurs occasions, l’arrière international français a en effet passé la pénalité de la gagne dans les derniers instants de la rencontre.

« Si on joue comme aujourd’hui face à l’UBB, ça ne va pas être suffisant »

Mais le plus dur doit encore arriver ! Car après le RCT, les joueurs du Stade Toulousain vont devoir faire face à l’autre grand favori de la compétition qu’est l’UBB de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey. « Notre parcours n’est pas simple » a reconnu le coach toulousain Ugo Mola, qui aurait lui aussi aimé pouvoir compter sur Antoine Dupont. « Que ce soit Bordeaux ou d’autres, le parcours est semé d’embûches avec de grosses équipes. Il faut confirmer contre l’UBB parce que si on joue comme aujourd’hui, ça ne va pas être suffisant ».