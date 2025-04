Kylian Mbappé, le nouveau scandale en France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Propriétaire du SM Caen depuis l'été 2024, la famille de Kylian Mbappé doit gérer un nouveau coup dur avec la descente désormais officielle du club normand en National pour la saison prochaine. Et Patrice Garande, ancien coach emblématique de Caen, dézingue indirectement le clan Mbappé pour sa gestion.

Alors que Kylian Mbappé doit déjà faire face aux nombreuses critiques liées à ses deux performances fantomatiques avec le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, un nouveau coup dur vient s'ajouter à la charge mentale de l'attaquant français. Vendredi soir, suite à sa lourde défaite contre Martigues (0-3), le SM Caen, dont la famille Mbappé est propriétaire depuis l'été dernier, a officiellement été relégué de Ligue 2 en National.

« C'est honteux »

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Patrice Garande a dézingué la gestion du clan Mbappé à Caen ces derniers mois : « A un moment donné, on en est là. Parce que quand on ne travaille pas, ou qu’on travaille mal, et qu’on fait croire que, à l'arrivée, c'est un club qui coule. Et c’est un club qui est d’une importance, pour la ville, pour les gens. Ça me tue de voir ce club descendre. Ce n’est pas honteux sportivement, c’est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c’est ça qui me met en colère », indique l'ancien entraîneur du club normand (2005-2009 puis de 2012 à 2018).

« Ils n’ont même pas cette humilité-là

Et Garande regrette d'ailleurs que Kylian Mbappé et son entourage n'aient même pas cherché à discuter avec lui d'une collaboration pour redresser le SM Caen cette saison : « Moi je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là », lâche-t-il. Le message est passé.