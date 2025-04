Mercato : L’annonce qui va ravir l’OM !

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. La presse italienne assure depuis plusieurs semaines déjà que le Brésilien est l’une des priorités de l’Inter, avec le président Giuseppe Marotta qui est sorti du silence ce mercredi en annonçant ses objectifs de l’été.

Si à l'OM tout le monde ne regarde que la course à la qualification en Ligue des Champions, à l’étranger le mercato est déjà lancé. Luis Henrique attiserait en effet d’énormes convoitises avec le Bayern Munich et Newcastle qui souhaiteraient s’attacher ses services à la fin de la saison, même s’il y a un autre club qui semble avoir une longueur d’avance.

Luis Henrique à l’Inter ?

Il s’agit de l’Inter, avec Simone Inzaghi qui serait vraisemblablement fan de Luis Henrique, qui pourrait devenir la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit. L’OM rêverait de récupérer entre 30 et 35M€ avec ce transfert, ce qui serait une plus-value incroyable quand on sait que le Brésilien a été acheté 8M€ en 2020. De l’autre côté des Alpes on parle plutôt d’une offre autour des 25 ou 28M€, avec une volonté de boucler le deal avant le Mondial des clubs, qui débutera le 15 juin prochain.

« Nous pourrons investir dans des profils jeunes »

Au micro de Sky Sport Italia ce mercredi, Giuseppe Marotta a en tout cas annoncé vouloir rajeunir l’effectif nerazzurro. « Nous avons un plan bien défini quelle que soit la fin de la saison, que nous souhaitons toujours terminer de la meilleure façon possible même si elle est déjà satisfaisante d'un point de vue sportif et économique » a expliqué le président de l’Inter. « De cette façon, nous pourrons investir dans des profils italiens, jeunes, pour renforcer nos atouts, pour être mélangés avec des joueurs expérimentés car ils sont importants ».