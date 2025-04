Mercato : Le PSG annonce une grosse signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance XXL avec le PSG mardi soir en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a fait taire ses détracteurs. Et plusieurs cadres du vestiaire parisiens réclament la présence du gardien italien pour les années à venir au PSG. Suffisant pour envisager une prolongation de contrat ?

Actuellement engagé jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. Le gardien italien était pointé du doigt pour son niveau de jeu, et sa prolongation de contrat semblait même en stand-by. La direction du PSG est d’ailleurs annoncée sur les traces du gardien lillois Lucas Chevalier pour le remplacer, mais Donnarumma a peut-être réussi à inverser la tendance mardi soir avec sa remarquable performance contre Aston Villa.

« On espère qu’il restera longtemps »

Interrogé en zone mixte après la qualification du PSG, Achraf Hakimi a d’ailleurs pris position avec une annonce très cash sur l’avenir de Donnarumma : « On sait le gardien qu'on a. Il l'a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous », a indiqué le latéral droit du PSG, réclamant donc indirectement la signature d’une prolongation de contrat pour son coéquipier.

« On a besoin d’un grand gardien »

Marquinhos, le capitaine du PSG, est également allé dans ce sens au micro de Canal + : « On a vu que les équipes championnes ont toujours ces sauvetages de gardien quand il le faut. Ce sont les matchs de haut niveau et notre gardien est là. Il le montre encore une fois après Liverpool. Je pense qu’il prend de plus en de valeur dans les buts, il montre ce potentiel qu’il a et on est contents, parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champions, on a vraiment besoin d’un grand gardien ». Le message est passé pour la direction du PSG…