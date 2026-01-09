Real Madrid : «Il va te virer», la scène lunaire sous les yeux de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est à ne pas y croire. Pendant la rencontre de Supercoupe d’Espagne opposant le Real Madrid à l’Atletico de Madrid jeudi soir (2-1), Diego Simeone a menacé Vinicius Jr en plein match. Le technicien argentin des Colchoneros a assuré au Brésilien qu’il finirait pas être écarté du club merengue par son président. Une scène que personne n’a vu venir.

Jeudi soir, la deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne se déroulait en Arabie saoudite au lendemain de la large victoire du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao (5-0). Sans Kylian Mbappé blessé, mais qui a suivi avec grande attention le derby madrilène entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid, les hommes de Xabi Alonso ont validé leur ticket pour la finale face au Barça qui aura lieu ce dimanche 11 janvier.

«Florentino (Perez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis» Score final : 2 buts à 1 pour le Real Madrid grâce à des réalisations de Federico Valverde et de Rodrygo Goes. A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Vinicius Jr était remplacé par Arda Güler. Au moment de sa sortie du terrain, la star brésilienne a été prise en grippe par Diego Simeone. Les propos de l’entraîneur de l’Atletico de Madrid ont été dévoilés par les caméras de Movistar+ et sont choquants au vu de sa position. « Florentino (Perez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis ».