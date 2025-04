Grosse signature au PSG : Il annonce déjà l'enfer ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et dans le cas où il rempilait avec le club de la capitale, le gardien italien devrait vivre un enfer à Paris. En effet, Gianluigi Donnarumma devrait continuer à essuyer de nombreuses critiques.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, l'international italien a paraphé un bail de cinq saisons avec le club rouge et bleu. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma devrait être vendu dès cet été s'il ne rempile, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit un an plus tard. Mais dans le cas où le gardien de 26 ans signait un nouveau contrat avec le PSG, il devrait vivre un enfer au sein de la capitale française, comme l'a affirmé Laurent Perrin.

«La vie d'un gardien est jalonnée d'erreurs, mais...»

« Est-ce qu'après les dernières prestations de Donnarumma, le PSG est encore à la recherche de son successeur ? Ce qui serait dommage, car on voit clairement une évolution dans son jeu et il vient clairement de montrer son niveau lors des deux derniers tours de Ligue Des Champions. Donnarumma a-t-il mis fin au débat ? C'est l'un des nombreux articles sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. En fait, tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat, le doute subsistera. Et la vraie interrogation est de savoir ce que Luis Enrique pense de lui. Hakimi lui a apporté un soutien clair et massif », a affirmé Laurent Perrin, interrogé dans un chat du Parisien par des internautes.

«Même si Donnarumma prolonge, le débat ne se refermera pas»

Dans la foulée, Laurent Perrin en a rajouté une couche : « Sans lui, le PSG aurait été sorti par Liverpool. On attendait de le voir sur des gros matchs de Ligue des champions. On a vu. Mais la vie d'un gardien est jalonnée d'erreurs. Mais on ne l'accepte pas en France, et surtout pas à Paris. Donc, même si Donnarumma prolonge, le débat ne se refermera pas et sera alimenté par des gens qui ne comprennent pas le poste de gardien ou par des spécialistes qui mettront toujours en avant son jeu au pied et ses sorties hésitantes. De mon côté, je ne change pas d'avis : Donnarumma fait partie des cinq meilleurs gardiens du monde ».