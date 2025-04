PSG - Mbappé : La discussion secrète avec Zidane pour un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libéré par le PSG après le départ de son grand frère Kylian, Ethan Mbappé a longtemps été proche de signer en Espagne. Selon les informations du 10Sport.com, le milieu de terrain n'était pas insensible à l'intérêt du Bétis Séville. Zinédine Zidane aurait même discuté avec l'entourage du joueur, avant que ce dernier ne décide de rester en France.

En juillet dernier, Zinédine Zidane avait retrouvé la famille Mbappé au Santiago Bernabeu au moment de la présentation de Kylian. Mais selon les informations de l’influenceur Naninho, le champion du monde 1998 avait déjà eu l’occasion de discuter avec l’entourage du joueur pour une toute autre raison. Au cours de l’été, Zidane avait tenté de faire venir Ethan Mbappé en Espagne. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le milieu de terrain, pas conservé par le PSG, avait été ciblé par le Bétis Séville.

Zidane avait vanté les mérites du Bétis

« Tout allait bien, le Betis lui a proposé un contrat avec l’équipe réserve et un entraînement avec l’équipe première. De plus, l’expérience d’Elyaz Zidane au sein du centre de formation du club a été très appréciée par les Mbappé. Zinedine Zidane a même discuté avec la famille d’Ethan pour leur parler du club et de la situation de son fils » a déclaré Naninho sur X.

Ethan Mbappé avait recalé Zidane

Cette option avait sérieusement été envisagée puisque la mère du joueur avait fait le déplacement jusqu’en Espagne pour découvrir les installations. « L’été dernier, le club de Séville a invité sa mère à Séville pour découvrir la ville et toutes les installations, et pour lui présenter le projet. Ils ont également proposé de se rendre à Paris s’ils n’étaient pas en mesure de voyager » a déclaré l’influenceur espagnol. Finalement, au bout du suspense, Ethan Mbappé avait donné son accord à Olivier Létang, président du LOSC. Cette année, seulement un membre de la fratrie Mbappé évolue en Liga.