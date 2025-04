Zidane : Il annonce déjà son numéro 10 chez les Bleus !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane devrait procéder à des choix relativement différents dans la composition de son équipe. Et le journaliste Hugo Guillemet semble d'ailleurs déjà persuadé qu'il utilisera Rayan Cherki en tant que meneur de jeu.

Didier Deschamps a officialisé son départ de l'équipe de France pour 2026, après la Coupe du Monde, et mettra ainsi un terme à ses 14 ans de règne à la tête des Bleus. Zinedine Zidane est logiquement évoqué comme étant l'option la plus plausible pour venir le remplacer, et ses méthodes de travail devraient être radicalement différentes de celles de Deschamps. Notamment en ce qui concerne Rayan Cherki...

Deschamps ne compte pas sur Cherki

Interrogé dans la chaine Locker Room sur Youtube, le journaliste de L'EQUIPE Hugo Guillemet, spécialisé sur l'OL, donne les raisons de l'absence de Rayan Cherki en équipe de France : « C’est un vrai numéro 10, mais qui n’est pas adapté à certains styles de foot. Il n’est pas en équipe de France parce que Deschamps a besoin de garanties athlétiques et dans l’intensité que peuvent donner les joueurs. Dans ce registre, il y a des joueurs créatifs qui sont devant lui, comme Doué et Akliouche qui a une activité énorme pendant les matchs, et qui en plus joue la Ligue des Champions. Et pour Deschamps, il faut jouer la Ligue des Champions sinon tu n’es pas en équipe de France », explique-t-il.

« Avec Zidane, il sera certainement en équipe de France »

Et Hugo Guillemet poursuit en expliquant que les choses pourraient être relativement différentes avec Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France : « Ca tient au profil de Cherki mais aussi à ce que cherche à faire Deschamps. Avec Zidane, si c’est Zidane à partir de 2026, Cherki sera très proche d’être en équipe de France. Je n’en ai aucun doute », estime le journaliste. Zinedine Zidane a donc peut-être déjà son futur numéro 10 chez les Bleus...