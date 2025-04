Zidane, le gros mensonge dévoilé en live ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup restent près de 19 ans plus tard ébahis par la performance de Zinedine Zidane contre le Brésil (1-0) en quart de finale de la Coupe du monde 2006. Sa passe décisive pour Thierry Henry et sa prestation de maestro dans le cœur de l’animation offensive de l’équipe de France en ont choqué plus d’un. Au point où l’on estime que c’est techniquement son meilleur match chez les Bleus. Cependant, pour Sidney Govou et plusieurs observateurs sur les réseaux sociaux, le souvenir que l’on a de cette rencontre est quelque peu altéré par les moments forts. Explications.

Zinedine Zidane a fait rêver les Français à la Coupe du monde 2006 lors de la phase à élimination directe de la compétition. Que ce soit contre l’Espagne (3-1 et but), le Brésil (1-0), le Portugal (1-0 et but) et l’Italie (1-1, but et 3-5 aux tirs au but), l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a été décisif à tous les matchs.

«Ce sont les highlights, on ne te montre que ce qui est bien»

Le 1er juillet 2006, dans le Deutsche Bank Park de Francfort, Zinedine Zidane a livré sa partition ultime contre le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho ou encore Cafu. En effet, dribbles, gestes et passe décisive sur coup franc pour Thierry Henry, Zidane a ébloui son monde. Néanmoins, des images ressortent sur les réseaux sociaux ces derniers temps des pertes de balle importantes de « Zizou » pendant cette soirée mémorable.

Invité à s’exprimer sur ce point pendant son passage sur le live Twitch de Zack Nani, Sidney Govou a livré sa version des faits du banc des remplaçants. « Les gens qui disent que le match de Zidane n’était pas si parfait avec beaucoup de déchets ? Je partage un peu ça. Ce sont les highlights, on ne te montre que ce qui est bien. C’est un match exceptionnel, il a fait des gestes fous, mais c’était son jeu, de tenter. Et quand on te met un condensé sur ce qu’il est capable de faire, et bien forcément, ça gonfle ».

«Je le dis et je le répète à tout le monde : le meilleur, c’est Pat Vieira»

L’ancien international français entré en jeu en cours de match et étant l’auteur d’un tacle appuyé illicite sur Ronaldo qui l’a fait beaucoup rire sur la chaîne Twitch de Zack Nani en se remémorant l’action, a pris le soin de nommer le joueur extraordinaire de ce match et de la compétition selon lui : Patrick Vieira.

« Parlons de cette Coupe du monde-là, je le dis et je le répète à tout le monde : le meilleur, c’est Pat (ndlr Patrick) Vieira. C’est Pat qui est exceptionnel, il était partout. Devant, derrière… mais on s’est plus attardé à la beauté du geste que sur l’efficacité. Zidane avait tenté beaucoup et perdu beaucoup, mais sur ce match-là Pat est extraordinaire. Je le dis tout le temps on me dit « ohhh ». Je réponds : « allez voir le match, ne regardez pas que les images ». Ce qu’il avait fait ce jour-là, c’est costaud ».