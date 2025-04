«Fatiguée», Laure Boulleau dit stop !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau s'est donc reconvertie dans les médias à l'arrête de sa carrière de joueuse professionnelle. C'est en 2018 que celle qui évoluait arrière gauche a tiré sa révérence après 232 matchs au PSG et 65 avec l'équipe de France. Il faut dire à ce moment, Laure Boulleau semblait arriver au bout de sa personne.

C'est sur les terrains de football avant les plateaux de télévision qu'on a appris à connaitre Laure Boulleau. Internationale française, celle qui jouait arrière gauche aura fait toute sa carrière sous le maillot du PSG. Ayant débuté en 2005 avec le club de la capitale, elle y sera restée jusqu'en 2018, finissant de la plus belle des manières avec un sacre en Coupe de France. Une carrière longue donc de 13 ans qui a épuisé Laure Boulleau, la poussant même à dire stop.

« J'ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps »

Pour OnTime, Laure Boulleau s'est exprimée sur l'arrêt de sa carrière en tant que joueuse professionnelle. L'ancienne Parisienne a alors fait savoir à ce sujet : « Ma carrière s’est arrêtée brusquement ? Pas brusquement. Brusquement c’est quand on a un énorme pépin et on ne peut plus rejouer ou on a un problème cardiaque. Là, j’ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps. Dans ma dernière saison que j’ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête ».

« A partir de janvier, j’ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite »

« Du coup, à partir de janvier, j’ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite. En juin, il a fallu que je m’active, j’étais sur le marché du travail mais sur un autre travail et j’ai commencé avec le PSG parce que j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club et à Canal+, j’ai commencé mi-août pour la reprise de la Ligue 1 et le CFC », a ensuite expliqué Laure Boulleau, qui aura donc réussi à rapidement rebondir sur Canal+ comme consultante.