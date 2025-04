Transfert au PSG : Le coup de fil pour faire signer Ibrahimovic !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2012, le PSG a frappé fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Pas le plus emballé à l'idée de rejoindre le club de la capitale, le Suédois y a finalement posé ses valises. A Paris, Ibrahimovic retrouvait alors l'un de ses amis, Maxwell, qui n'avait pas manqué de lui passer des coups de fil pour le convaincre de le rejoindre.

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère suite à son rachat. Et le Qatar n'aura pas mis longtemps avant de sortir le chéquier pour s'offrir ses premières stars. Ainsi, à l'été 2012, c'est Zlatan Ibrahimovic qui débarque à Paris en provenance du Milan AC. Très proche du Suédois, Maxwell, qui était alors déjà au PSG, est intervenu dans ce dossier.

« On a parlé »

Pour Secrets de Stars, Maxwell a alors raconté son rôle dans le transfert de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Le Brésilien fait ainsi savoir : « Ibrahimovic est arrivé après moi, je l’ai appelé ? On a parlé, bien sûr, parce qu’il n’était pas content. Maintenant, on le sait, je peux le dire, mais il n’était pas du tout convaincu d’aller au PSG. Il parlait beaucoup à Thiago Silva, mais il m’a parlé pour savoir comment était le club. Leonardo me disait aussi de bien parler, de le convaincre ».

« J'ai donné mon avis personnel »

« Je lui ai dit la vérité du quotidien du club, que ce n’est pas facile, c’est une autre dimension, ce n’est pas Milan ou Barcelone, mais on est en train de construire quelque chose de bien, le groupe est top, le coach est top. J’ai donné mon avis personnel, sans cacher pour les infrastructures et il a été choqué comme moi », a également expliqué Maxwell.