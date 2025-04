Kvaratskhelia - PSG : L’énorme loupé à 28M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Napoli a été pris de court. En janvier dernier, Kvicha Kvaratskhelia faisait connaître ses envies de départ à Antonio Conte et à ses dirigeants. L'ailier géorgien avait alors pris la décision de s'engager avec le PSG. Pour le remplacer, le club italien a misé sur David Neres. Mais le Brésilien souffre de la comparaison avec Kvara.

Le PSG a réussi un gros coup en s’attachant les services de Kvicha Kvaratskhelia en janvier dernier. Pour l’ancien joueur Fabio Viviani, le départ de l’ailier géorgien a fait très mal au Napoli, qui ne s’attendait pas à une opération aussi soudaine.

Kvara manque au Napoli

« Kvaratskhelia est un joueur doté d'une grande capacité à être imprévisible et à créer une supériorité numérique. Ce sont des qualités techniques uniques, recherchées par tous les entraîneurs. Quand on a un joueur comme lui à sa disposition, on essaie de le préserver comme une relique. Quand il n'est pas là, on ressent le manque d'un joueur comme lui » a-t-il déclaré lors de l’émission 1 Football Club.

« Neres ne supporte pas le comparaison avec Kvaral »

Pour le remplacer, le Napoli a misé sur David Neres. Mais recruté en août dernier pour 28M€, le joueur brésilien n’est pas niveau selon Viviani. « Neres ne supporte pas le comparaison avec Kvara (…) Les attentes sont peut-être trop élevées. Il a remplacé un joueur important, et tout le monde s’attendait à ce qu’il soit le remplaçant naturel » a-t-il lâché.