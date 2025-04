Kvaratskhelia - PSG : Le masque tombe...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment chamboulé son effectif pendant le mercato hivernal et s'est contenté d'attirer Khvicha Kvaratskhelia par le biais d'un transfert à 70M€ hors bonus. Semblant s'acclimaté de semaine en semaine, le timide attaquant géorgien cacherait bien son jeu selon Ousmane Dembélé...

Khvicha Kvaratskhelia a débarqué au PSG six mois après son transfert avorté en raison du refus d'Antonio Conte, coach du Napoli, de le laisser filer. Un accord a été trouvé pendant le mercato d'hiver au niveau d'une indemnité de transfert à 70M€ hors bonus, de quoi faire le bonheur de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia bien intégré au PSG selon Dembélé

Décisif lors de ses trois apparitions avec le PSG pour deux buts et une passe décisive contre l'ASSE (6-1), le SCO d'Angers (1-0) et Aston Villa (3-1), Khvicha Kvaratskhelia est apparu plutôt timide au micro de Peter Schmeichel sur les ondes de CBS Sports mercredi dernier. Néanmoins, ce ne serait qu'un masque mis en public par l'attaquant géorgien de 24 ans d'après Ousmane Dembélé.

«Sous ses airs timides, il chambre beaucoup»

De passage en conférence de presse rapportée par RMC Sport ce lundi à 24 heures du quart de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse d'Aston Villa, le numéro 10 du PSG a lâché une vérité méconnue sur Khvicha Kvaratskhelia. « Kvara, on l'a très bien accueilli. J'ai une bonne relation avec lui, on se donne beaucoup de conseils et on se chambre un peu à l'entraînement. Sous ses airs timides, il chambre beaucoup ».