Une nouvelle star annoncée au PSG !

Depuis 2023, le PSG s’est attelé à révolutionner son effectif, mais aussi sa manière de gérer son vestiaire, et ce notamment par l’intermédiaire de Luis Enrique. Antoine Kombouaré, qui va recevoir Paris avec Nantes ce mardi soir (20h45), estime qu’il faut féliciter l’Espagnol, qui a fait du collectif, la véritable star de l’équipe.

Entre 2021 et 2023, le PSG aura été marqué par la présence de vedettes au sein de son effectif. Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, ou encore Sergio Ramos évoluaient au sein du club parisien, qui a pourtant connu deux saisons compliquées. Avec l’arrivée de Luis Enrique en 2023, mais aussi avec les départs de ces stars, Paris s’est totalement reconstruit.

Le PSG rayonne avec Luis Enrique

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive, le club de la capitale rayonne. Pour Antoine Kombouaré, le mérite revient à Luis Enrique, qui a su faire du PSG une machine collective.

« La star, c’est l’équipe »

« Ce n’est pas le jeu qui fait que les gens adhèrent à ce PSG nouvelle version, c’est la mentalité et l’image qu’il renvoie. Il n’y a plus d’arrogance, on n’est plus là à mettre en avant un joueur plus qu’un autre. On voit la force d’un groupe dans lequel il y a beaucoup d’humilité et de travail. La star, c’est l’équipe et c’est le mérite de Luis Enrique », a confié l’entraîneur du FC Nantes au Parisien.