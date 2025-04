Kvaratskhelia - PSG : Le transfert qui l’a condamné !

Axel Cornic

Grand acteur du Scudetto 2023, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais son transfert ne semble toujours pas avoir été digéré et c’est notamment le cas d’Antonio Conte, son ancien coach, qui semble très remonté envers ses dirigeants et pourrait bien finir par claquer la porte.

Des mois après son transfert, Khvicha Kvaratskhelia continue à agiter le football italien. Le Géorgien se retrouve malgré lui au centre d’une grosse polémique après la dernière sortie de son ancien entraineur, qui ne semble toujours pas avoir accepté son départ vers le PSG lors du dernier mercato hivernal.

Le gros coup de gueule de Conte

Présent en conférence de presse en marge de la rencontre face à Monza, Antonio Conte a en effet fait une sortie qui n’a pas manqué de faire parler. « Au début de l’année, j’ai dit beaucoup de choses, certaines que je peux confirmer et d’autres que je ne peux pas. Je ne nie rien, mais j'ai pris conscience de certaines dynamiques, comme le discours de Kvaratskhelia » a expliqué le coach du Napoli. « J'ai dit que le Napoli ne devrait pas être un club où les joueurs ne sont que de passage, maintenant je ne veux pas être considéré comme un menteur sur des choses qui n'ont pas été faites. En huit mois ici, j'ai compris que beaucoup de choses ne peuvent pas être faites ».

Le Scudetto ou rien ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette déclaration ne sortirait pas de nulle part. Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia aurait vraisemblablement profondément affecté Antonio Conte, avec un impact important sur les relations avec ses dirigeants et surtout son président, Aurelio De Laurentiis. Il lui reprocherait d’avoir laissé filer l’une des plus grandes stars de son équipe en plein milieu d’une saison dans laquelle le Napoli est en pleine course pour le Scudetto, au coude à coude avec l’Inter. Et sans une victoire au bout il pourrait bien claquer la porte, avec d’ailleurs son ancien club de la Juventus qui serait prêt à l’accueillir les bras ouverts.