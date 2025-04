PSG : La bonne nouvelle annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour son relâchement mardi soir lors du choc face à Aston Villa en Ligue des Champions, le PSG a malgré tout réussi à valider son ticket pour les demi-finales. Et en direct dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen s'est voulu rassurant sur cette performance du PSG et indique que c'est tout à fait normal.

Faut-il s'inquiéter pour le PSG après la seconde période très décevante de mardi, en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Aston Villa (défaite 3-2) ? Emmanuel Petit a allumé la mèche sur RMC Sport : « Moi, j’ai vu de la peur (…) Ils flippaient les mecs! Tous les supporters parisiens flippaient également car ils ressentaient la même chose. À aucun moment les joueurs n'envoyaient des signaux positifs. On a tremblé jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la reprise de volée sauvée sur la ligne. Ce sont des choses qu’on ne pensait plus revoir du côté du PSG », a indiqué l'ancien milieu de terrain tricolore.

Rothen annonce une bonne nouvelle pour le PSG

Mais de son côté, en direct dans son émission Rothen S'enflamme sur RMC Sport mercredi, Jérôme Rothen a tenu à rassurer les supporters du PSG quant à la performance de leur équipe contre Aston Villa : « Pour moi, ce n’est pas un problème mental ce qu’il s’est passé. Ce serait trop facile de ressasser le passé et de coller cette étiquette à un groupe complètement différent, à part Marquinhos. Quand tu as une avance sur les deux matchs et que tu te sens supérieur - à juste titre -, tu peux avoir un petit excès de confiance. Et le début de match donne raison au PSG. Les deux premières attaques, les deux premières frappes cadrées, c’est deux buts. Automatiquement, t’en fais un peu moins dans les courses, tu mets moins de vitesse… Après, tu fais un démarrage de deuxième mi-temps où t’es un peu endormi. Tu laisses un peu de place, tu ne te replaces pas comme il faut, tu ne rentres pas dans les duels… Et tu encaisses un but et ça s’enchaîne », assure l'ancien ailier gauche du PSG.

« Je pense que c’est un mal pour un bien »

« Le problème, c’est le relâchement et tu ne dois pas l’avoir. Ce n’est pas plus inquiétant que ce qu’il s’est passé, au contraire. Je pense que c’est un mal pour un bien car ils ont vu qu’ils ne pouvaient pas en faire un peu moins », poursuit Rothen, qui annonce donc une nouvelle rassurante : il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le PSG en vue de la demi-finale contre Arsenal.